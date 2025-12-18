В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошли шахматные состязания

Фото: tatarstan.er.ru

Международный шахматный турнир среди представителей стран БРИКС, проживающих в республике, состоялся сегодня в шахматном клубе им. Сергея Карякина на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Об этом сообщается на сайте партии.

Соревнования собрали участников из шести стран: России, Таджикистана, Индии, Ирана, Туркменистана и Киргизии. С напутственным словом к игрокам по видеосвязи обратился сенатор Российской Федерации, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по быстрым шахматам и олимпийский чемпион Сергей Карякин.

К татарстанскому Штабу в режиме прямого эфира присоединились также коллеги из Нижегородской и Воронежской областей, а также Республики Марий Эл, где прошли параллельные турниры.

Открывая мероприятие, руководитель Штаба Камиль Садриев подчеркнул его значение для создания дружественной международной среды.

«Подобные турниры служат не только спортивным состязанием, но и мостом между культурами, давая студентам из разных стран возможность найти общий язык за шахматной доской», – уверен он.

Участников также приветствовали вице-президент Федерации шахмат РТ, директор ГАУ ДО «РСШОР по Шахматам, Шашкам, ГО им. Р.Г. Нежметдинова» Рустам Гарифуллин и партнер Штаба по федеральному проекту «Единые», президент Федерации шахбокса РТ Илья Береснев, которые пожелали шахматистам удачи и призвали не оставлять спорт, двигаться вперед к своим успехам.

Соревнования прошли в формате быстрых шахмат под судейством международного мастера Ильдара Низамова.

Абсолютным победителем, одержавшим шесть побед в шести партиях, стал Дмитрий Оспенников из России. «Игра была напряженной, но мне удалось выиграть все партии. Благодарю участников и организаторов», – отметил он.

Второе место занял Солтан Мурадов из Туркменистана, третье досталось Самату Галявиеву из России.

«Мне очень приятно быть частью турнира. Участники и судьи дружелюбны, поддерживают друг друга. Это потрясающий опыт, который позволяет не только проверить свои силы, но и найти новых друзей. Для меня турнир уже стал традицией. Я с радостью участвую во второй раз, сравнивая свои навыки с прошлым годом», – поделилась впечатлениями участница из Ирана, студентка КГМУ Сейедехфатемех Миршафиеи.

Церемонию награждения провела депутат Казанской городской Думы Ляйля Гарифуллина. Она вручила победителям и призерам кубки, медали, дипломы участников и памятные призы.

Параллельно с шахматными поединками для всех гостей мероприятия работала историко-патриотическая выставка «Шахматы в истории: связь времен». Экспозиция, демонстрирующая преемственность шахматных традиций, через архивные фотографии и материалы о легендарных шахматистах Поволжья вновь напомнила, что шахматы – это символ интеллектуального единства.

Мероприятие проходит в Татарстане не впервые – год назад, в дни проведения саммита БРИКС в республике на этой же площадке прошел первый аналогичный турнир.