В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел творческий вечер поэта Олега Пресмана

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане прошел творческий вечер поэта, члена Союза писателей и Союза журналистов России Олега Пресмана, который представил свой поэтический сборник «Победитель», сообщили на официальном портале «Единой России». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память» и международного авторского проекта «Литературная гостиная», перед началом I Всероссийского фестиваля дошкольного дзюдо «Кубок Казанских тигров», приуроченного ко Дню Победы и Году единства народов России.

Руководитель Штаба Камиль Садриев поблагодарил гостя за визит и вручил ему благодарственное письмо за участие в социально значимых проектах.

«Олег Зиновьевич – человек удивительной судьбы, который щедро делится силой духа и любовью к Родине. Его творчество воспитывает патриотизм и бережно сохраняет живую связь поколений. Для нас большая честь принимать такого автора на нашей площадке», – отметил Камиль Садриев.

Гость из Нижнего Новгорода представил казанской публике книгу, ставшую победителем Всероссийского конкурса на лучшее издание о войне. Сборник увидел свет в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы. В своих стихах автор проводит линию непрерывной доблести русского воина – от ратных подвигов Александра Невского и суворовских солдат до героизма бойцов специальной военной операции.

Олег Пресман, мастер спорта по дзюдо и заместитель атамана Союза Казачьих Войск по Приволжскому федеральному округу, поделился историей своего жизненного пути. Он рассказал, как патриотизм, сила духа и спортивная закалка воплощаются в поэтические строки, и раскрыл творческие секреты: он не придумывает рифмы часами – если происходит ситуация, которая трогает душу, строки рождаются сразу.

«Я вижу реальность через призму духовного опыта и нравственных ценностей. О чём бы ни писал — о природе, взаимоотношениях людей или военной истории, – главным остаётся человек и его внутренний стержень. Спортсменом можешь ты не быть, а человеком быть обязан», – убежден Олег Пресман.

Зрители услышали стихи, которые уже обрели популярность в ближнем и дальнем зарубежье, и отметили их выверенную точность, легкий слог и понятный язык. Сегодня у автора более десяти книг на разные темы – от детских произведений до патриотических сборников.

Заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева отметила, что такие встречи сохраняют историческую правду, и через поэзию молодежь узнает о подвиге народа.

Завершился творческий вечер автограф-сессией: желающие могли лично пообщаться с писателем и получить экземпляр книги «Победитель» с личной подписью автора.

Федеральный партийный проект «Историческая память» направлен на сохранение исторического и культурного наследия России, противодействие попыткам фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи и социальную поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.