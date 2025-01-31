В Штабе общественной поддержки «Единой России» почтили память героев ВОВ

Для учащихся казанского лицея №35 прошла интеллектуальная игра «Бәйге» на тему «Сталинградская битва». Юрист Штаба Екатерина Корюкова выступила в роли ведущей и проверила, насколько глубоко школьники знакомы с историей одного из самых значимых сражений того времени. Игра состояла из четырех раундов, в каждом из которых было по пять вопросов о ходе битвы, ее героях, ключевых событиях и влиянии на исход войны.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», после ученики лицея поучаствовали в проекте «Весточка» и отправили открытки ветеранам, принимавшим участие в битве за Сталинград.

Продолжением мероприятия стал просмотр документального фильма о Сталинградской битве. После показа сотрудник Штаба Гумар Гарипов обсудил с ребятами увиденное.

«Этот фильм наглядно показывает, какой ценой далась нам эта победа. Важно не просто знать о войне из учебников, а прочувствовать ее историю через реальные свидетельства и документы. Только так мы можем осознать значение подвига наших предков», – сказал он.

Учащийся 11 класса лицея №35 Айдар Ибрагимов поделился своими впечатлениями.

«Истории героев Сталинграда поражают мужеством, и их подвиг учит нас тому, что важно быть стойкими и не забывать, какой ценой досталась победа», – говорит Ибрагимов.

Руководитель Штаба Камиль Садриев, в свою очередь, назвал Сталинградскую битву примером несгибаемой воли.

«Сталинградская битва — это пример несгибаемой воли, единства и самопожертвования во имя Родины. Наш долг — помнить этот подвиг и рассказывать о нем молодежи, чтобы они осознавали цену мира и ответственности за его сохранение», — отметил он.