В Штабе общественной поддержки «Единой России» открылась выставка «К Земле бережно»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан прошел экофестиваль «К Земле бережно». Главным событием стало открытие выставки казанского фотографа Марата Кима. Экспозиция организована совместно с Госкомитетом РТ по тарифам, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Марат Ким рассказал, как появилась идея выставки.

«Изначально выставка была представлена на научно-практической конференции. Вместе с Государственным комитетом РТ по тарифам мы хотели показать не только цифры и отчеты, но и то, к чему может привести наше бездействие. Если мы не начнем сортировать отходы и беречь природу, наше будущее поколение могут столкнуться с необратимыми последствиями», - прокомментировал Марат Ким.

Отмечается, что посетители могут увидеть 30 работ, которые ранее нигде не выставлялись.

«Такие проекты – не просто фотографии или лекции. Это мощный инструмент для формирования экологического сознания у каждого из нас. Мы несем ответственность за то, в каком мире будут жить наши дети», - подчеркнул депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия», президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами, организатор конкурса «Зеленые мечты» Марат Галиев.

Депутат Казгордумы Рафаэль Шавалиев, начальник управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин и начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Государственного комитета РТ по тарифам Игорь Чуйко обсудили современные экологические технологии и подходы к сохранению окружающей среды, а также экологическую ситуацию в Татарстане. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Фестиваль посетили жители Казани и учащиеся экокласса гимназии №3 Вахитовского района. О важности вторичной переработки на беседе рассказал лектор Всероссийского общества «Знание» и основатель пунктов приема вторсырья «Фракция» Дмитрий Купцов. Активист общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» в РТ Алина Рахимова провела для участников мастер-класс по росписи экосумок. Каждая созданная сумка несет в себе послание окружающим, побуждает задуматься о бережном отношении к природе.

Завершили встречу интеллектуальная игра «Бәйге» и мастер-класс по созданию экокормушек. Свои работы ребята отправят на ежегодный конкурс детского творчества «Зеленые мечты». Участие продлили до 20 декабря. Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.

За день фестиваля было собрано 25 кг макулатуры. Пункт приема вторсырья продолжит работу на постоянной основе. К сбору принимаются только чистые прозрачные ПЭТ-бутылки, отработанные батарейки, картон и бумага.

Выставка «К Земле бережно» открыта для посещения до конца года по адресу: Казань, ул. К. Маркса, д. 31/7. Вход свободный. Режим работы: с понедельника по пятницу - с 10:00 до 16:00.

фото: пресс-служба «Единой России»