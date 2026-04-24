В Штабе «Единой России» в Казани написали «Диктант Победы»

В Штабе «Единой России» в Татарстане прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». В этот же день здесь открылись сразу две тематические выставки – «Историческая память» и «Защита Отечества». Мероприятия прошли в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба партии.

В историческом тестировании приняли участие заместитель Секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана, заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов, сотрудники Штаба общественной поддержки, представители Татарстанского регионального отделения партии, сторонники «Единой России», партнеры Штаба по федеральному проекту «Единые», казанское отделение Федерации спортивных прыжков через резинку, Комитет семей воинов Отечества РТ, а также студенты Технического колледжа КНИТУ-КАИ.

Перед началом акции заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева напомнила участникам, что «Диктант Победы» проводится уже в восьмой раз и считается одним из крупнейших просветительских проектов партии. По ее словам, в 2025 году к акции присоединились более 2,5 миллиона человек из 97 стран.

В этом году задания посвятили 130-летию маршала Советского Союза Георгия Жукова, что отразилось и в обновленной символике акции. Отдельный акцент сделали на теме единства народов и подвигах представителей разных национальностей. В тест также традиционно включили блок вопросов о специальной военной операции.

Задания перевели на десять языков, среди которых английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и впервые – корейский. Для иностранных участников тест дополнили вопросами об участии их стран во Второй мировой войне.

Юрий Камалтынов написал диктант вместе с остальными участниками. После завершения он отметил, что задания этого года оказались более глубокими и многослойными, чем раньше. Он также подчеркнул, что участие в акции вызывает чувство гордости за страну и ее защитников, а особенно важно, что рядом с ним работали молодые участники, для которых это возможность соприкоснуться с живой историей. По его словам, патриотизм начинается с правды, и эту правду необходимо передавать следующим поколениям.

При поддержке Российского общества «Знание» в Штабе открылась выставка «Историческая память», посвященная масштабам акции, географии ее проведения и победителям прошлых лет. На стендах представлены фотографии, инфографика и краткая информация об участниках.

Ранее эта выставка уже была представлена в казанском аэропорту, а до этого – в музее-мемориале Великой Отечественной войны Казанского Кремля при участии Секретаря регионального отделения «Единой России», Почетного Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Также в Штабе начала работу выставка «Защита Отечества» – ежегодный республиканский конкурс графических работ, который проводят Министерство культуры Татарстана и Государственный музей изобразительных искусств республики.

Инициатор проекта, член Союза фотографов Татарстана и представитель Государственного музея изобразительных искусств РТ Евгений Кулешов, открывая выставку, отметил, что важно художественно осмыслять исторические темы.

Он сообщил, что конкурс показал, насколько глубоко молодые авторы чувствуют тему подвига и патриотизма, изучают биографии героев и пропускают через себя исторический материал. В результате, по его словам, получились эмоционально сильные и профессиональные работы, которые должны увидеть зрители.

В Татарстане «Диктант Победы» в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел уже в третий раз. День акции стал пространством памяти, единства и уважения к истории страны: за парты сели люди разных возрастов и профессий – от студентов до депутатов.