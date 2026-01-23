В штаб-квартире Лиги арабских государств обсудили культурное сотрудничество с Россией

В штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) прошли переговоры, направленные на укрепление культурного диалога и межрелигиозного взаимопонимания между Россией и арабскими странами. Об этом сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

С российской стороны во встрече участвовал помощник Раиса Республики Татарстан, заместитель председателя группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Марат Гатин.

Директор Департамента культуры и диалога цивилизаций ЛАГ, советник Юсеф Бадр Мишари, подчеркнул важность исторических связей и роли культуры в построении доверия. «Культура и диалог являются самыми эффективными инструментами для построения доверия, укрепления взаимопонимания и уважения», – заявил он.

Он также рассказал о подготовке к открытию Арабского культурного центра в России, инициированного по решениям Российско-арабского форума сотрудничества.

Обсуждались и общеарабские инициативы: разработка Единой арабской стратегии для Альянса цивилизаций на 2026-2031 годы и «Арабской декларации о толерантности и мире», которые планируется представить на одобрение министрам иностранных дел арабских государств в марте 2026 года.

Марат Гатин подтвердил приверженность России развитию партнерства с арабским миром. «Мы видим огромный потенциал в культурном сотрудничестве и обмене между нашими странами. Крайне важна координация наших усилий в проведении мероприятий, направленных на укрепление мирного сосуществования и толерантности между последователями различных религий», – отметил он.

Особое внимание Гатин уделил молодежи, подчеркнув ее ключевую роль в укреплении основ диалога в будущем.

Стороны договорились активизировать совместную работу, сфокусировавшись на организации тематических форумов, образовательных программ и культурных акций. Отдельным пунктом повестки стало повышение квалификации молодых специалистов в сфере культурной и религиозной дипломатии, что, как отмечают участники встречи, должно создать фундамент долгосрочного взаимопонимания между цивилизациями.