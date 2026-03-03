В с. Сарманово стартовал зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Сармановский районный Дом культуры с 3 по 4 марта принимает участников зонального тура республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В творческом состязании участвуют более 1500 ребят из Сармановского, Муслюмовского, Нижнекамского и Заинского районов. Они представили около 220 номеров в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Конферанс», сообщается пресс-службой конкурса.

От имени руководства района участников приветствовала руководитель исполкома по социальным вопросам Индира Сахипова. Она отметила особую атмосферу праздника, счастливые глаза детей за кулисами и поблагодарила членов жюри за мастер-классы и поддержку юных артистов. По ее словам, даже те, кто не станет лауреатом, получат хороший старт в творчестве.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов обратился к участникам с напутствием. Он выразил благодарность защитникам Отечества, которые оберегают будущее детей, и пожелал юным талантам сохранять ту красоту, что в них вложили родители, педагоги и руководство республики. Фестиваль проходит под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Лучшие номера зонального тура будут представлены 4 марта в 18:00 на гала-концерте в районном Доме культуры. Победители получат дипломы и путевки в суперфинал, который состоится в Казани с 11 по 16 апреля в КСК КФУ УНИКС.