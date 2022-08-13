В США заявили о неизлечимой болезни Байдена и его окружения

Власти США поражены неизлечимой «исторической амнезией» – заболеванием, которое«очень заразно и передается из поколения в поколение», пишет в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман. В качестве примера для своих слов автор привел резолюцию о Тонкинском заливе, которая позволила американским властям вступить в войну во Вьетнаме.

По официальной версии, поводом к началу военных действий поступила атака несколькими северовьетнамскими торпедными катерами американскими эсминцами, при этом факт этой атаки остается «сомнительным», пишет автор. «Байден достаточно стар, чтобы помнить резолюцию по Тонкинскому заливу и войну во Вьетнаме. Он был активным сенатором. Можно было бы подумать, что при таком раскладе он, безусловно, понимает всю глупость забвения истории (…), но Америка страдает тяжелым недугом — исторической амнезией», — добавляет Ульман.

Сегодняшние парадигмы в Соединенных Штатах повторяют те, что существовали во времена холодной войны, а политическое руководство США не обращает внимания на изменение внешнеполитических условий и продолжает совершать одни и те же ошибки, заключает автор.