В США заявили, что семья Байдена получала финансирование из России

В первые годы вице-президентства Джо Байдена его семья получала финансирование из-за рубежа. Среди «спонсоров» оказались россияне, белорусы, граждане Казахстана и Украины. Одним из источников финансирования указана российская предпринимательница Елена Батурина, сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум о банковских документах.

Информацию опубликовал председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймс Комер.

«Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — отмечается в документе.

Как заявлял деловой партнер сына Президента США, в годы вице-президентства Байден-старший использовал свое положение в качестве «бренда» и сигнализировал о своих возможностях в целях обогатиться.

Согласно документу, предположительно, сумма таких платежей составляет не менее 20 млн долларов. Помимо этого, надзорный комитет выявил не менее дюжины звонков Хантера Байдена к своим зарубежным партнерам. Они совершались с телефона отца.

Белый дом отвергает все обвинения, подчеркивая, что Джо Байден никак не связан с бизнесом своего сына.