В США ужесточили политику в отношении бездомных и наркозависимых

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ужесточение мер по отношению к бездомным и наркозависимым в американских городах. Документ обязывает генерального прокурора Пэм Бонди отменить прежние соглашения, ограничивавшие возможность властей перемещать бездомных в медицинские и реабилитационные учреждения. Об этом сообщает БелТА.

Согласно указу, властям предписано обеспечивать соблюдение запретов на уличное употребление наркотиков, несанкционированное проживание и самовольную установку палаток в городах. Также вводятся меры по отслеживанию лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Финансирование будет переориентировано на поддержку программ лечения и реабилитации граждан, страдающих от тяжелых форм наркозависимости или психических расстройств. При этом исключено выделение средств на так называемые «пункты безопасного употребления» и другие инициативы, которые, по мнению авторов указа, поощряют нелегальное поведение.

Этот документ является частью более широкой кампании, ранее начатой указом о расчистке федеральных земель от палаточных лагерей бездомных и граффити.