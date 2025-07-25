news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 июля 2025 11:06

В США ужесточили политику в отношении бездомных и наркозависимых

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ужесточение мер по отношению к бездомным и наркозависимым в американских городах. Документ обязывает генерального прокурора Пэм Бонди отменить прежние соглашения, ограничивавшие возможность властей перемещать бездомных в медицинские и реабилитационные учреждения. Об этом сообщает БелТА.

Согласно указу, властям предписано обеспечивать соблюдение запретов на уличное употребление наркотиков, несанкционированное проживание и самовольную установку палаток в городах. Также вводятся меры по отслеживанию лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Финансирование будет переориентировано на поддержку программ лечения и реабилитации граждан, страдающих от тяжелых форм наркозависимости или психических расстройств. При этом исключено выделение средств на так называемые «пункты безопасного употребления» и другие инициативы, которые, по мнению авторов указа, поощряют нелегальное поведение.

Этот документ является частью более широкой кампании, ранее начатой указом о расчистке федеральных земель от палаточных лагерей бездомных и граффити.

#наркозависимые #бездомные #Дональд Трамп #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

24 июля 2025
Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

24 июля 2025