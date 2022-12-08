В украинском конфликте наступил переломный момент, связанный с усилением российских военных и ослаблением киевского режима и ВСУ. К такому мнению пришли обозреватели издания Newsweek .

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», — цитирует их РИА Новости.

Как рассказал авторам американский генерал Марк Милли, к настоящему моменту «Украина сделала все, что могла».

Обозреватели подчеркивают, что осуждают действия ВСУ против мирного населения Донбасса, а также призывают США принять участие в урегулировании конфликта. По их мнению, это стало бы «по-настоящему нравственным поступком».

«По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев», — заявляют авторы статьи.