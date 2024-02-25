news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 25 февраля 2024 10:40

В США уверены, что только Путин может решить, сколько продлится спецоперация

Скопировать ссылку

Решение о длительности специальной военной операции остается в руках Президента России Владимира Путина, заявляет радиостанция Wyso.

«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отмечается в сообщении.

В материале говорится, что последние высказывания Президента свидетельствуют о его уверенности в экономической и военной стабильности страны. В то же время ВСУ все чаще испытывают сложности на линии боевого соприкосновения.

#спецоперация #Владимир Путин #США
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100