Решение о длительности специальной военной операции остается в руках Президента России Владимира Путина, заявляет радиостанция Wyso.

«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отмечается в сообщении.

В материале говорится, что последние высказывания Президента свидетельствуют о его уверенности в экономической и военной стабильности страны. В то же время ВСУ все чаще испытывают сложности на линии боевого соприкосновения.