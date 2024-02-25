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В США уверены, что только Путин может решить, сколько продлится спецоперация
Решение о длительности специальной военной операции остается в руках Президента России Владимира Путина, заявляет радиостанция Wyso.
«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отмечается в сообщении.
В материале говорится, что последние высказывания Президента свидетельствуют о его уверенности в экономической и военной стабильности страны. В то же время ВСУ все чаще испытывают сложности на линии боевого соприкосновения.
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