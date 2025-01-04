В США усомнились в возможности возврата Киевом утраченных территорий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины в обозримом будущем вряд ли получится «вернуть» территории, которые уже вошли в состав РФ после проведенных референдумов.

«Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта – прим. Т-и) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?» – сказал американский чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста New York Times.

Ранее экс-спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер отметил, что киевским властям придется признать потерю территорий, которые стали частью РФ.

В марте 2014 года по результатам референдума в состав России вошел Крым. В октябре 2022 года частью РФ также стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.