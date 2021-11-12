В США умерла самка дельфина с хвостом-протезом, про которую сняли известный фильм

Самка дельфина по имени Винтер, чья судьба легла в основу американского фильма «История дельфина», умерла в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на флоридский аквариум Clearwater Marine.

Представители аквариума ранее рассказывали, что Винтер болела желудочно-кишечной инфекцией и находится в критическом состоянии.

«С тяжелым сердцем аквариум Clearwater Marine объявил... что самка дельфина Винтер умерла около восьми часов вечера, когда специалисты по уходу за животными со всей страны работали над лечением ее желудочно-кишечной аномалии», – сказано в заявлении.

О памятных мероприятиях в честь Винтер будет объявлено позже.

Самку дельфина, попавшую в крабовую ловушку браконьеров, нашли у берегов Флориды в 2005 году. Из-за сильных повреждений ее хвост ампутировали, а затем заменили пластиковым протезом. Винтер прославилась благодаря экранизации «История дельфина» и продолжению «История дельфина 2». В роли доктора-протезиста, который создал аналог хвоста, снялся актер Морган Фримен.