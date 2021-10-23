В США умер российский физик и миллиардер Гапонцев

Российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев умер в США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сына миллиардера Дениса Гапонцева.

В публикации отмечается, что на протяжении нескольких лет физик боролся с онкологическим заболеванием. На 83-м году жизни Валентин Гапонцев скончался от продолжительной болезни, говорится в источнике.

Бизнесмен занимался промышленными лазерами и основал IPG Photonics.

Во время пандемии 2020-го Гапонцев значительно нарастил свой капитал, за что был включен в список Forbes.