В США уклоняющихся от антироссийских санкций приравняют к мафии

Минюст США попросил Конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций как с мафией. Об этом сообщила замглавы ведомства Лиза Монако.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», – сказала она, добавив, что такая норма даст возможность преследовать «всю сеть» нарушителей.

Также Минюст опросил Конгресс передать изъятые у российских компаний и бизнесменов активы украинским беженцам, назвав эти средства «незаконно приобретенным имуществом», передает ТАСС.

Напомним, ранее страны Запада уже заявляли о намерении передать изъятые российские активы в пользу Украины. В частности, эту идею поддержали в Великобритании, Канаде и США. В начале июля сообщалось, что Еврокомиссия занялась разработкой правовой базы, которая позволит использовать замороженные средства РФ.

Санкции против России западные страны ужесточили после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.