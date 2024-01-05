В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

В Южной Дакоте разбился стратегический бомбардировщик ВВС США, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на борту самолета B-1B Lancer на момент крушения находились четыре человека. Все они успели катапультироваться.

Авария случилась в момент, когда пилот пытался посадить воздушное судно на взлетно-посадочную полосу.

Военные уже начали расследование причин случившегося.