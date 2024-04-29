Соединенные Штаты не устроит мирное завершение украинского конфликта, поэтому власти страны до последнего будут предоставлять Киеву деньги и оружие. Об этом в соцсети Х написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

По ее мнению, американские войска все же будут направлены на Украину, но только после того, как она исчерпает собственные человеческие ресурсы.

«Их план — продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что своим одобрением выделения средств Киеву спикер палаты представителей Майк Джонсон предал республиканцев.