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Политика 5 апреля 2025 22:52

В США проходят демонстрации против Трампа и Маска - СМИ

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В США начались протесты против политики, проводимой администрацией президента страны Дональда Трампа, и действий американского миллиардера и политики Илона Маска.

По информации CNN, сторонники Демократической партии США планируют провести протестные акции во всех штатах. Основным лозунгом демонстрантов стал «Руки прочь!». Протестующие называют действия протрамповских чиновников, включая Маска «захватом власти».

Согласно данным СМИ, участие в акциях примут до 600 тыс. американцев.

#США #Дональд Трамп #Илон Маск
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