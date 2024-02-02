В США хотят провести допинговую Олимпиаду

В США планируют провести альтернативную Олимпиаду. Ее участниками станут спортсмены, которые применяют допинг, сообщает New York Post.

Средства на проведение «стероидных» Игр предоставит американский миллиардер Питер Тиль. Соревнования получат название Enhanced Games и, как ожидается, будут проводиться ежегодно.

«Миллиардер из Силиконовой долины Питер Тиль финансирует Enhanced Games, на которых атлетов будут активно поощрять принимать допинг», — отмечатестя в сообщении.

Инициатива о проведении альтернативной Олимпиады принадлежит юристу Арону Д’Соуза. По его словам, он уже набрал сумму, необходимую для проведения первых соревнований. В их программу войдут плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Основная цель турнира — изучить действие различных добавок на организм человека. Поэтому к участию приглашены не только профессиональные спортсмены, но и любители. Для победы они могут применять любые вещества, которые помогут им улучшить результаты.