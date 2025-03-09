В США произошла волна нападений на электромобили и имущество Tesla

В последние недели в США участились случаи вандализма против электромобилей и имущества компании Tesla, принадлежащей главе департамента государственной эффективности (DOGE) Илону Маску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Полицейские зафиксировали не менее десяти инцидентов вандализма, жертвами которых стали электромобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla.

Один из наиболее резонансных случаев произошел в Колорадо, где 40-летняя женщина бросила «коктейль Молотова» в Cybertruck, припаркованный у дилерского центра, и неоднократно возвращалась, пытаясь совершить поджог. Злоумышленница задержана.

Телеканал предполагает, что эти правонарушения могут быть связаны с деятельностью Илона Маска и DOGE, который проводит аудиты в федеральных учреждениях. Однако местные правоохранительные органы подчеркнули, что, пока расследование не завершено, нельзя делать выводы о связи преступлений, произошедших в различных регионах страны.