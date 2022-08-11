В США призвали «деколонизировать» Россию и вывести из ее состава Татарстан

Россия подчиняет свои территории «диктатуре Москвы и Петербурга», заявил в своей колонке для Wall Street Journal американский политический обозреватель и публицист Кейси Мишель. Он призвал «деколонизировать» страну за счет отторжения ее законных территорий — Татарстана, Сибири, Арктики.

Автор согласился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который ранее заявил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако при этом Мишель добавил, что Россия якобы «колонизировала Евразию — Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана».

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — пишет автор.

С призывом «расчленить» Россию ранее выступал и экс-президент Польши Лех Валенса, по мнению которого население РФ нужно сократить до 50 млн человек за счет дробления ее территории, напоминает РИА Новости. Его высказывание раскритиковали не только в России, но в западных странах, в том числе и в Польше. За эти слова его назвали «преемником фашизма».