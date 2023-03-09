В США признали ядерный потенциал России самым мощным в мире

Американская разведка заявила, что ядерный потенциал России является самым мощным в мире. Об этом говорится в ее ежегодном докладе с оценкой угроз, сообщает РИА Новости.

«Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия», — отмечается в документе.

Разведка сообщает, что РФ продолжает совершенствовать ядерные ракеты дальнего действия, а также подводные «системы доставки». Модернизируется и «обширная, разнообразная и современная линейка нестратегических систем», которые могут нести не только ядерные, но и конвенциональные боеголовки. Они необходимы для сдерживания противника, а также контроля эскалации возможных боевых действий.

Напомним, что Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, заявил, что Москва не может ограничиваться учетом ядерного потенциала лишь одной страны НАТО.