В США признали серьезные препятствия для конфискации 300 млрд российских активов

Существуют серьезные правовые препятствия для конфискации 300 млрд долларов российских активов, которые были заморожены после введения санкций западных стран. С таким заявлением во время необъявленного визита в Киев выступила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Йеллен сообщила..., что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций», — цитирует ее РИА Новости.

Помимо этого, министр анонсировала очередной транш экономической помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов. Его общий объем при этом составляет 9,9 млрд.