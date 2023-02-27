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В США признали серьезные препятствия для конфискации 300 млрд российских активов
Существуют серьезные правовые препятствия для конфискации 300 млрд долларов российских активов, которые были заморожены после введения санкций западных стран. С таким заявлением во время необъявленного визита в Киев выступила глава Минфина США Джанет Йеллен.
«Йеллен сообщила..., что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций», — цитирует ее РИА Новости.
Помимо этого, министр анонсировала очередной транш экономической помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов. Его общий объем при этом составляет 9,9 млрд.
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