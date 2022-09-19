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Происшествия
19 сентября 2022  16:32

В США признали, что ставили опыты на малообеспеченных украинцах и пациентах психбольниц

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В США признали, что проводили биологические исследования на Украине. Подопытными в таких экспериментах выступали представители незащищенных слоев населения: малообеспеченные граждане и пациенты психбольниц. С таким заявлением сегодня выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — подчеркнул он во время выступления на совещании Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве ТАСС.

Когда этот вопрос обсуждался, представители США признали подобные факты, добавив, что передавали патогенные образцы в Штаты «нечасто».

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