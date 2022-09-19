В США признали, что проводили биологические исследования на Украине. Подопытными в таких экспериментах выступали представители незащищенных слоев населения: малообеспеченные граждане и пациенты психбольниц. С таким заявлением сегодня выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — подчеркнул он во время выступления на совещании Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве ТАСС.

Когда этот вопрос обсуждался, представители США признали подобные факты, добавив, что передавали патогенные образцы в Штаты «нечасто».