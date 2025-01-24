В США представили инициативу, позволяющую Трампу избраться еще раз

Члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов представили резолюцию, принятие которой позволило бы нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на третий срок. Об этом сообщает ТАСС.

Автором инициативы выступил конгрессмен-республиканец Энди Оглз, представляющий штат Теннесси. Проект резолюции предлагает изменить Конституцию США таким образом, чтобы число возможных сроков пребывания на посту Президента выросло до трех в случае, если претендент не занимал должность главы государства два срока подряд.

В перспективе это позволило бы Трампу выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года, потому что он не смог переизбраться на второй срок в 2020 году. При этом Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, которые занимали Белый дом по две каденции подряд, при реализации этой идеи не могли бы рассчитывать на переизбрание.

Издание Axios констатирует, что принятие резолюции маловероятно, поскольку для этого необходимо ее одобрение со стороны двух третей законодателей в Палате представителей и Сенате, а также ратификация властями 38 штатов — для изменения Конституции.

«Поправка практически не имеет шансов быть ратифицированной, но она является показателем степени лояльности, которой пользуется новый Президент среди членов Палаты представителей от Республиканской партии», — замечает вместе с тем портал.

Становиться Президентом США более двух раз запрещает 22-я поправка к Конституции, принятая в 1951 году. Единственным человеком, занимавшим президентский пост более двух сроков, был Франклин Делано Рузвельт.