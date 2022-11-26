news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 ноября 2022  22:24

В США предсказали появление новой ядерной державы

news_top_970_100

Ракетные испытания КНДР могут послужить причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Келли. По его мнению, Сеул имеет минимум два ключевых аргумента в пользу развития собственной ядерной программы. 

Первым аргументом, по мнению автора, является снижение доверия к Вашингтону из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США. Второй — расхождение во взглядах на политику обеспечения безопасности между Соединенным Штатами и Южной Кореей. Для Сеула важно и дальше противостоять Пхеньяну и продолжать торговлю с Пекином. В Вашингтоне, в свою очередь, нацелены на конкуренцию великих держав, пояснил автор.

Келли назвал ядерный статус «способом компенсировать разногласия с Америкой», однако выразил беспокойство возможной реакцией на него КНДР, Японии и Китая.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100