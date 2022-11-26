В США предсказали появление новой ядерной державы

Ракетные испытания КНДР могут послужить причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Келли. По его мнению, Сеул имеет минимум два ключевых аргумента в пользу развития собственной ядерной программы.

Первым аргументом, по мнению автора, является снижение доверия к Вашингтону из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США. Второй — расхождение во взглядах на политику обеспечения безопасности между Соединенным Штатами и Южной Кореей. Для Сеула важно и дальше противостоять Пхеньяну и продолжать торговлю с Пекином. В Вашингтоне, в свою очередь, нацелены на конкуренцию великих держав, пояснил автор.

Келли назвал ядерный статус «способом компенсировать разногласия с Америкой», однако выразил беспокойство возможной реакцией на него КНДР, Японии и Китая.