После поражения Украины ее Президент Владимир Зеленский будет скрываться на Западе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У Зеленского и его ближайшего окружения открыты толстые банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью на Западе. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США», — заявил военный в беседе с американским журналистом Стефаном Гарднером. (цитата по РИА Новости)

Макгрегор объяснил, для чего США нуждаются в Зеленском в роли Президента — будучи актером, тот хорошо выполняет возложенную на него миссию. Тем не менее он не обладает достаточными навыками для более глубокого понимания обстановки.

Полковник подчеркнул, что с помощью США, исчисляемой миллиардами долларов, украинские чиновники открыли для себя новые возможности: перепродажу иностранного оружия, отмывание денег с дальнейшим переводом их за границу.