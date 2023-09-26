Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В США предположили, от каких регионов откажется Украина
Скопировать ссылку
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки.
Россия не отдаст ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а Киев не в том положении, чтобы диктовать свои условия, подчеркнул Джонсон.
Если ВСУ откажутся капитулировать, то российская армия обескровит их и защитит свою территорию, отметил экс-аналитик ЦРУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2