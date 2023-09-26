В США предположили, от каких регионов откажется Украина

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

Россия не отдаст ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а Киев не в том положении, чтобы диктовать свои условия, подчеркнул Джонсон.

Если ВСУ откажутся капитулировать, то российская армия обескровит их и защитит свою территорию, отметил экс-аналитик ЦРУ.