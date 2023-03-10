В США пожелали России «не слишком сильного» поражения на Украине

Несмотря на стремление США добиться того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, власти страны наедятся, что поражение не будет «слишком тяжелым», заявил член палаты представителей США Сет Мултон. Свои слова он объяснил тем, что такой сценарий угрожал бы глобальной стабильности

«Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», – цитирует Мултон РИА Новости.

Он подчеркнул, что США «не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно», и при этом призвал Президента Джо Байдена нарастить поставки Украине боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и другого оружия.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине больше года. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин.