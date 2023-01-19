В США поддержали намерение Киева вернуть утраченные территории «любыми способами»

Власти США поддерживают стремление киевских властей вернуть территории «любыми способами», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так она ответила на сообщения СМИ о том, что Вашингтон готов поддержать удары Украины по Киеву.

Представитель Пентагона вновь напомнила позицию американской администрации, согласно которой Крым является частью Украины. «Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала», – сказала она (цитата по ТАСС.)

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму, чтобы усилить его позиции на «любых будущих переговорах» с Москвой. Позднее в России, комментируя это заявление, подчеркнули, что любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине, будет уничтожено российскими войсками, а удары по территории РФ не останутся без ответа.