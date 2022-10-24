В США прокомментировали слухи об отправке войск на Украину
США не будут направлять войска на Украину, заявил сегодня Белый дом. Позиция по этому вопросу, несмотря на сообщения отдельных командиров, не изменилась, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта [позиция] не изменилась»,— цитирует его «Коммерсантъ».
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. Командир этой дивзии заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома.