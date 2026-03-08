В США опасаются, что Иран может извлечь обогащенный уран из-под завалов

Американские спецслужбы заметили активные земляные работы у иранского ядерного объекта в Исфахане, где после прошлогодних ударов Соединенных Штатов оказался погребен имеющийся у исламской республики запас обогащенного урана. По мнению разведчиков США, власти Ирана могут попытаться достать уран через узкий тоннель, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц, ознакомленных с секретными отчетами.

NYT обращает внимание, что на сделанных в феврале спутниковых снимках запечатлены масштабные земельные работы у нескольких входов в тоннели, ведущие к ядерному объекту (в том числе у западного). На покадровой съемке зафиксированы перемещения грунта, однако непонятно, землю вывозили, чтобы добраться до урана, или высыпали у входов для дополнительной защиты от будущих ударов.

Американские чиновники заверили, что разведывательные службы Штатов ведут непрерывное наблюдение за объектом в Исфахане и готовы отреагировать на любые попытки переместить запасы урана – независимо от того, будут ли они исходить от иранцев или иных сил.

По имеющимся у США данным, исламская республика обладает примерно 970 фунтами (приблизительно 440 килограммами) высокообогащенного урана, находящимися в основном в Исфахане. Уровень обогащения составляет 60%, а для создания ядерного оружия его потребуется довести до 90%.

Сделать это будет достаточно легко, если центрифуги ИРИ находятся в рабочем состоянии. Но неизвестно, насколько быстро можно переместить уран, который хранится в контейнерах в газообразном состоянии.

Летом прошлого, 2025 года в ходе Двенадцатидневной войны Соединенные Штаты и Израиль нанесли массированные удары по иранским ядерным объектам, включая центры в Натанзе, Исфахане и Фордо. Однако тогда Президент США Дональд Трамп счел попытки изъять уран путем наземных рейдов чересчур опасными.

Сейчас же, по данным источников британской газеты The Telegraph, и США, и Израиль рассматривают варианты лишить власти ИРИ возможности использовать находящийся в Исфахане уран – уничтожив либо изъяв его.

Союзники обсудили отправку спецназа в Иран для захвата запасов обогащенного урана на более позднем этапе военной кампании, утверждает в свою очередь портал Axios со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, еще неизвестно, будет ли это американская, израильская или совместная операция.

В американской администрации изучают два варианта: полный вывоз обогащенного урана с территории страны или его разбавление на месте с помощью экспертов. Рассматривается участие в миссии специалистов-операторов и исследователей из МАГАТЭ.