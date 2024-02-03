Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В США нашли в гараже ракету времен холодной войны, способную нести ядерный заряд
В городе Белвью в американском штате Вашингтон полицейские обнаружили ржавую ракету, способную нести ядерный заряд, в гараже местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.
К правоохранителям обратился Музей Военно-воздушных сил в городе Дейтон (штат Огайо). Туда позвонил житель Белвью — он захотел пожертвовать некий предмет, принадлежавший его умершему соседу. Он уточнил, что сосед купил артефакт на распродаже, но не стал называть его.
Хозяин гаража предоставил доступ к нему патрульным и сотрудникам саперного отряда полиции Белвью. Они нашли там неуправляемую ракету класса «воздух — воздух» Douglas AIR-2 Genie (также известную как MB-1), которая могла нести ядерную боеголовку мощностью 1,5 килотонны.
Впрочем, у ракеты не было боеголовки, не было в ней и топлива. Саперы подтвердили, что ракета является инертной и не представляет опасности. Так как снаряд оказался безопасным и военные не потребовали его обратно, полицейские оставили артефакт владельцу гаража, чтобы он отреставрировал его и выставил в Музее ВВС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»