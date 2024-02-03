В США нашли в гараже ракету времен холодной войны, способную нести ядерный заряд

Фото: bellevuebeatblog.com

В городе Белвью в американском штате Вашингтон полицейские обнаружили ржавую ракету, способную нести ядерный заряд, в гараже местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

К правоохранителям обратился Музей Военно-воздушных сил в городе Дейтон (штат Огайо). Туда позвонил житель Белвью — он захотел пожертвовать некий предмет, принадлежавший его умершему соседу. Он уточнил, что сосед купил артефакт на распродаже, но не стал называть его.

Фото: bellevuebeatblog.com

Хозяин гаража предоставил доступ к нему патрульным и сотрудникам саперного отряда полиции Белвью. Они нашли там неуправляемую ракету класса «воздух — воздух» Douglas AIR-2 Genie (также известную как MB-1), которая могла нести ядерную боеголовку мощностью 1,5 килотонны.

Впрочем, у ракеты не было боеголовки, не было в ней и топлива. Саперы подтвердили, что ракета является инертной и не представляет опасности. Так как снаряд оказался безопасным и военные не потребовали его обратно, полицейские оставили артефакт владельцу гаража, чтобы он отреставрировал его и выставил в Музее ВВС.

Неуправляемая ракета класса «воздух — воздух» с ядерной боевой частью MIM-14 Genie (буквально «Джинн») была разработана для ВВС США в конце 1950-х годов как средство поражения скоростных бомбардировщиков. Дальность пуска в 9,5 километра требовала, чтобы сразу после пуска истребитель разворачивался для ухода из зоны возможного поражения. Оставалась на вооружении до 1982 года.