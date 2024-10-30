В США найден раннее неизвестный вальс Шопена

Фото: Пресс-релиз Библиотеки и музея Моргана

Куратор Библиотеки и музея Моргана (Манхэттен, Нью-Йорк) Робинсон Маклилан обнаружил ранее неизвестный вальс, написанный композитором Фридериком Шопеном. С 2019 года он находился в архивах Библиотеки и музея Моргана (Манхэттен, Нью-Йорк). Как сообщается в пресс-релизе, подобных открытий в творчестве композитора не было с 1930 года.

«Рукопись состоит из двадцати четырех нотных тактов, которые композитор просит пианиста повторить один раз целиком. Шопен известен своими малыми формами, но эта работа, которая длится около минуты, короче любого другого вальса его сочинения», — говорится в официальном пресс-релизе библиотеки.

Куратор отдела музыкальных рукописей Библиотеки Морган Робинсон Маклилан впервые наткнулся на рукопись в 2019 году. Тогда он составлял каталог коллекции Артура Сатца, поступившей в библиотеку ранее в том же году. Найденная партитура не была похожа ни на один вальс Шопена. Куратор обратился к ведущему специалисту по Шопену профессору Джеффри Каллбергу из Пенсильванского университета. Исследования указывают на большую вероятность того, что это произведение принадлежит перу Шопена. Другие эксперты по творчеству композитора, а также сотрудники библиотеки и музея подтвердили, что бумага и чернила соответствуют тем, что обычно использовал Шопен.

«Все эти исследования указывают на одно – это важное открытие в мире классической фортепианной музыки», – говорится в сообщении.

В интервью CNN спикер библиотеки также сообщил, что на момент написания этой партитуры Шопену могло быть около 20 лет.