В США на 12% подняли порог капитала для определения «сверхбогатых»

В США на 12% увеличили размер необходимой суммы капитала, чтобы попасть в 1% сверхбогатых жителей Америки. Так, в 2024 году она составит 5,8 млн долларов, пишет РБК.

Интересно, что это далеко не самый большой показатель оценки по сравнению с другими странами. Так, в Монако, чтобы попасть в подобный список, нужно иметь 12,8 млн долларов (за год сумму подняли на 3,2%). Далее следуют Люксембург (10,8 млн) и Швейцария (8,5 млн). И только на четвертом месте – Штаты.

Более скромный порог входа в Сингапуре (5,2 млн долларов), Швеции (4,8 млн), Австралии (4,7 млн), Новой Зеландии (4,6 млн), Ирландии (4,3 млн) и Германии (3,4 млн).

Отмечается, что размер суммы зависит от уровня развития экономики и благосостояния жителей. Причем исследования показывают, что в процессе восстановления американского и западных рынков увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами. Для сравнения: ВВП Монако «равно» около 240 тыс. долларов на душу населения в год, это более чем в 900 раз выше, чем в Бурунди в Восточной Африке.