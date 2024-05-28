В США допустили, что могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией

Американские власти могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией. Об этом на выступлении в институте Брукингса заявил заместитель советника Президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

«История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – цитирует Сингха РИА Новости.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.