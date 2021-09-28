В США цены на газ достигли максимума с зимы 2014 года

Стоимость природного газа в Соединенных Штатах растет, она достигла максимального значения с начала 2014 года. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

К 10.10 по московскому времени цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США увеличилась на 4,9%, до 6,15 доллара. Ранее этот показатель достигал максимального значения с февраля 2014 года — 6,3 доллара.

Агентство Bloomberg отмечает, что стоимость газа стремительно растет во всем мире, а нехватка газа в Азии и Европе вызывает серьезные опасения.

«Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь», — приводит агентство слова старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов.