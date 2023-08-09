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В среду в Татарстане ожидаются сухая погода и 32-градусная жара
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Фото: © «Татар-информ»
9 августа на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупредили об умеренном ветре, днем порывами до 13 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов, днем поднимутся до 27–32.
В Казани также осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Воздух в дневные часы прогреется до 30-32 градусов выше нуля.
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