В среду в Татарстане ожидаются сухая погода и 32-градусная жара

Фото: © «Татар-информ»

9 августа на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупредили об умеренном ветре, днем порывами до 13 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов, днем поднимутся до 27–32.

В Казани также осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Воздух в дневные часы прогреется до 30-32 градусов выше нуля.