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Ру Тат
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Общество
26 апреля 2022  19:20

В среду в Татарстан придут туман, грозы и сильный ветер

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Завтра на территории Татарстана ожидается туман, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Туман накроет Татарстан, в том числе Казань, в ночные и утренние часы, а осадки прогнозируются ночью и днем. Также в эти часы в республике усилится ветер, его порывы могут достигать 15–17 м/с ночью и 15–20 днем.

Погода будет облачной, с прояснениями. В ночные часы столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, днем потеплеет до 17–22.

#прогноз погоды #туман #дождь #гроза #сильный ветер
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