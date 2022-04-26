В среду в Татарстан придут туман, грозы и сильный ветер

Завтра на территории Татарстана ожидается туман, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Туман накроет Татарстан, в том числе Казань, в ночные и утренние часы, а осадки прогнозируются ночью и днем. Также в эти часы в республике усилится ветер, его порывы могут достигать 15–17 м/с ночью и 15–20 днем.

Погода будет облачной, с прояснениями. В ночные часы столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, днем потеплеет до 17–22.