В среду 13 ноября в Казани откроется выставка трофейной техники НАТО

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Завтра, 13 ноября, на парковке Центрального стадиона Казани откроется выставка трофейной военной техники «Сила V правде — гордость и Победа».



На выставке будут представлены 14 единиц западной военной техники, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi и образцы стрелкового и противотанкового вооружения.



Казань стала двенадцатой точкой остановки и четвертым городом-миллионником, принимающим эту выставку. Главная цель экспозиции — напомнить о героизме наших бойцов, которые сражаются в зоне СВО.



Выставку можно бесплатно посетить до 19 ноября с 10.00 до 16.00.



Экспозицию уже посетили более 1 миллиона человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



«Татар информ» рассказывал, что вчера в столицу Татарстана доставили экспонаты выставки «Сила в Правде, гордость и Победа».