Общество 24 ноября 2025 11:12

Россияне тратили на отдых за границей в среднем 95 тыс. рублей в 2025 году – АТОР

В среднем в 2025 году россияне тратили на отдых за границей около 1,2 тыс. долларов (95 тыс. рублей по текущему курсу – прим. Т-и). Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«В целом стоимость туров для россиян в уходящем году выросла в пределах 10%, а по некоторым странам осталась неизменной. Данные по продажам и средним чекам показывают, что в среднем российские туристы тратили на отдых около 1200 долларов на одного человека – это затраты на перелет и проживание без учета развлечений и экскурсий», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на более дорогих направлениях (например, Кения или Эфиопия) россияне тратили порядка 250 тыс. рублей на человека с авиабилетами.

«Кроме того, затраты на питание, если в отеле нет концепции “все включено”, могут составлять еще около 50 долларов в день на человека», – резюмировал Мурадян.

#туризм #путешествие #заграница #цены #бюджет
