В Среднем Девятово прошел 17-й Праздник Родника с концертами и водным шоу

В селе Среднее Девятово недавно состоялся 17-й Праздник Родника, который открыли вело-мото пробегом. В рамках праздника гости смогли насладиться концертами, спортивными соревнованиями и впечатляющим шоу водных фонариков.

С 2008 года День родника стал одной из главных визитных карточек села Среднее Девятово. Этот источник известен своей кристально чистой водой и привлекает людей уже многие века. С давних времён сюда приходили за живительной водой в окружении живописной природы. Семнадцать лет назад, по инициативе председателя Счетной палаты Татарстана Алексея Демидова, родник был благоустроен, а с тех пор в селе ежегодно празднуют это значимое событие.

Среди почётных участников этого года — глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, президент национальной Федерации бадминтона России Андрей Антропов, заслуженный пилот гражданской авиации РТ Александр Нуждин и многие другие. В праздник активно включились целые трудовые коллективы, например, сотрудники Счетной палаты Татарстана, которые на сцене исполнили песню «Матушка», проявив свой творческий талант.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов: «Праздник Родника – это возможность объединиться, почувствовать связь с родной землёй, прикоснуться к нашим истокам. В этом году, когда в Среднем Девятово открылся новый храм преподобного Алексия, праздник приобретает особое духовное значение. Выражаю искреннюю благодарность Алексею Ивановичу Демидову за то, что подарил землякам это чудо – не просто благоустроенный родник, а настоящий духовный центр, куда теперь приезжают люди со всей России».

Театрализованное открытие рассказало трогательную историю раненого бойца, который, исцелившись живительной родниковой водой, вернулся в строй. В роли солдата выступил уроженец Среднего Девятова, участник специальной военной операции, приехавший домой в отпуск. Ещё одним трогательным моментом стало угощение гостей родниковой водой, которую дети разносили в стаканчиках — настоящее спасение в жаркий июльский день.

Во время церемонии открытия глава района Ильдус Зарипов и глава Среднедевятовского поселения Мария Ватагина вручили награды лучшим жителям села, отметив успехи в учёбе, спорте и поддержке семей участников СВО.

Далее праздник продолжился музыкальным марафоном, где выступали разные творческие коллективы. На сцене звучали песни о любви к Родине, дружбе и широкой русской душе, а также музыка военных лет. Среди артистов — Ольга Шатрова, дуэт «Пой душа», ансамбль «Чирпышечки», Валентина Клюшина, солисты Казанской филармонии, ансамбль «Варвара», дуэт «Милаи» и многие другие, подарившие зрителям незабываемое летнее настроение.

Однако День родника — это не только музыка. Любители спорта соревновались в бадминтоне и волейболе, дети развлекались на игровых площадках, батуте и катались на пони. Самые смелые участники покоряли гору с великолепным видом на Среднее Девятово. Вечером праздник завершился волшебным шоу водных фонариков под названием «Загадай желание». Можно с уверенностью сказать, что многие загадали вернуться сюда вновь в следующем году.