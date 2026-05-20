В сравнении с прошлым годом жители РТ передали мошенникам на 200 млн меньше

За четыре месяца этого года мошенники похитили у жителей Татарстана 1,5 млрд рублей – это на 227 млн меньше, чем в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«За 4 месяца этого года мошенники похитили у жителей Татарстана 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года ущерб стал меньше на 227 миллионов рублей, то есть на 13%. Несмотря на это, ситуация в сфере кибер- и телефонного мошенничества остается напряженной», – привел данные он.

Сотрудник МВД добавил, что в общей сложности было зарегистрировано 4539 случаев дистанционных хищений средств у жителей республики.