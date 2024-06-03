В сравнении с прошлым годом выросло количество погибших в ДТП на дорогах Татарстана

В Татарстане наблюдается рост погибших в ДТП. За пять месяцев этого года на дорогах республики погибло 109 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Основной причиной смертей на дороге остается выезд на встречную полосу движения», – рассказал Рустем Гарипов.

Следующей по значимости причиной смертельных ДТП, по его словам, является вождение в пьяном виде.