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В сравнении с прошлым годом выросло количество погибших в ДТП на дорогах Татарстана
В Татарстане наблюдается рост погибших в ДТП. За пять месяцев этого года на дорогах республики погибло 109 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.
«Основной причиной смертей на дороге остается выезд на встречную полосу движения», – рассказал Рустем Гарипов.
Следующей по значимости причиной смертельных ДТП, по его словам, является вождение в пьяном виде.
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