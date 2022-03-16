В спортзале школы в Богородском временно приостановлены занятия из-за повреждения кровли

В спортивном зале школы в селе Богородское в Пестречинском районе временно не проводятся занятия. Такое решение приняло руководство образовательного учреждения после частичного обрушения крыши спортзала в конце февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«После обильных осадков этой зимой конструкция не выдержала тяжести снега. После случившегося на место выехала комиссия в составе специалистов из строительного отдела исполкома района, строительной организации, сметчика, а также директора школы. Подробно осмотрели повреждения и подготовили дефектные ведомости, составлен набор необходимых материалов. Подготовлена смета на сумму более 1,3 млн рублей и направлено письмо в Министерство образования РТ с ходатайством о выделении денег на ремонт крыши школы», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова

Как выяснилось, здание школы не является аварийным и сносу не подлежит, как написали в ряде СМИ и татарстанских пабликах. Некоторые представители соцсетей даже опубликовали фотографии подлежащего сносу аварийного здания детского сада в Богородском, отметив, что школьники вынуждены заниматься в этой «школе» в неподобающих условиях.

«Школа получила несильные повреждения снаружи кровли со стороны спортзала. Внутри обрушений нет, опасности для детей учебное заведение не представляет, однако занятия в спортзале временно приостановлены до устранения повреждений», — уточнили в администрации.

Сегодня в школу в Богородском повторно состоялся комисионный выезд. Глава района Ильхам Кашапов осмотрел заведение, дал ряд поручений, отметив, что ситуация находится под контролем. Летом школу ожидает косметический ремонт в спортзале и ремонт пищеблока.