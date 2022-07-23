В спортшколе Нижнекамска уложат новое современное покрытие за 5,5 млн рублей

В спортивной школе №1 в Нижнекамске специалисты приступили к укладке нового современного паркета. Сейчас проходит этап подготовительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Вначале строители зальют 2 тыс. специальных бетонных форм, которые установлены через каждые полметра по всей площади баскетбольного зала. Далее уложат лаги, обрешетку и сам паркет, который будет иметь ряд достоинств: звукоизоляцию, ударопоглощение, амортизацию, максимально ровный отскок мяча и минимальную травмоопасность.

Новым паркетом оборудуют две площадки — большую и малую. Само покрытие придет в Нижнекамск в конце июля, его стоимость составляет около 5,5 млн рублей. Финансирование получено за счет средств гранта.

Также на территории спортшколы ремонтники продолжают обшивать фасад и менять кровлю. К новому учебному году спортивная школа встретит воспитанников в новом облике.