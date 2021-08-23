В спортшколах Казани откроются направления биатлона, сумо и тхэквондо GTF

В спортшколах Казани откроются направления пляжного волейбола, баскетбола 3×3, биатлона, сумо и тхэквондо. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Альберт Салихов.

Сегодня в спортивных школах стартует акция «День открытых дверей». В ее рамках пройдут более ста мероприятий. В этом году спортивные школы планируют принять 4 тыс. новых юных спортсменов, а всего в муниципальных спортшколах занимаются более 20 тыс. человек по 64 видам спорта.

Наиболее популярными у жителей Казани являются такие спортивные дисциплины, как плавание, художественная гимнастика, футбол, хоккей и легкая атлетика.

«В целях развития новых олимпийских видов спорта в 2020 году в спортшколе „Мотор“ было открыто отделение скалолазания, воспитанники которого уже начали занимать призовые места на первенствах ПФО. А в новом тренировочном году планируем открытие отделения пляжного волейбола, баскетбола 3 на 3, биатлона, а также тхэквондо GTF (Global Taekwon-do Federation) и сумо. А в планах на ближайшее будущее — развитие в Казани таких видов спорта, как велоспорт и бейсбол», — отметил Салихов.

«Интерес к спортивным школам неизменно растет, как и результаты наших спортшкол. По итогам 2020 года в рейтинге спортшкол сразу две спортивные школы города стали победителями в своих группах. Это спортшкола олимпийского резерва по гребным видам спорта и спортшкола единоборств „Ак Барс“», — добавил докладчик.

Помимо мероприятий в самих спортшколах, 11 сентября состоится презентация спортивных школ на территории парков и скверов Казани. В этот день будут организованы мастер-классы, пробные тренировки и другие интересные спортивные активности.