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Здоровье
31 марта 2022  10:56

В список жизненно необходимых лекарств включен препарат от Covid-19 молнупиравир

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Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов молнупиравир, предназначенный для лечения коронавируса. Постановление, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Кабмина.

«В обновленный перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы — порошок, концентрат, лиофилизат», — отметили в пресс-службе.

Цены на препараты из данного списка регулируются государством. Они применяются при лечении пациентов по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Помимо этого, они доступны льготникам по рецепту лечащего врача.

#коронавирус #жизненно важные и необходимые лекарства
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