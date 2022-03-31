В список жизненно необходимых лекарств включен препарат от Covid-19 молнупиравир

Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов молнупиравир, предназначенный для лечения коронавируса. Постановление, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Кабмина.

«В обновленный перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы — порошок, концентрат, лиофилизат», — отметили в пресс-службе.

Цены на препараты из данного списка регулируются государством. Они применяются при лечении пациентов по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Помимо этого, они доступны льготникам по рецепту лечащего врача.