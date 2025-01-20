В список жизненно необходимых лекарств добавили 18 препаратов

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств дополнили 18 препаратов, в том числе для борьбы с раком костного мозга. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня принято решение дополнить его еще 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов, еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете», – отметил глава правительства.

В список включен препарат необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.